Белый дом сообщил о часовом разговоре президентов США и Мексики

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето в пятницу провели телефонный разговор, который продлился около часа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

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Пока детали разговора неизвестны. Однако представитель офиса мексиканского президента заявил в беседе с Reuters, что позднее будет выпущено заявление, где будут изложены все подробности беседы.

Добавим, что разговор двух лидеров состоялся на следующий день после того, как

Ньето объявил, что не поедет в США на встречу с Трампом,

которая была запланирована на 31 января. Незадолго до этого заявления Трамп предложил своему мексиканскому коллеге отменить визит, если Мексика не хочет платить за стену.

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Позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что

финансирование строительства стены на границе с Мексикой будет осуществляться за счет налога на импорт товаров из этой страны.

На этой неделе президент США подписал указ об охране государственной границы, по которому должно начаться строительство стены на сухопутной границе с Мексикой. Комментируя предстоящее строительство, Трамп подчеркнул, что Мексика гарантированно возместит расходы США на строительство стены. Мексиканский президент в четверг вновь заявил, что Мексика не будет платить за стену.

Первый телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 21 января — в первый день президента Трампа. Как говорилось в заявлении мексиканской стороны, глава государства подчеркнул в разговоре с Трампом «стратегическую важность двусторонних отношений» и заявил, что хочет сохранить с США «открытый диалог». Оба лидера с таким подходом согласились. Тогда же Трамп и Ньето договорились о личной встрече.

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