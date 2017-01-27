Трамп: О снятии санкций с РФ говорить слишком рано

 

Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Терезой Мэй прокомментировал информацию о возможном скором снятии санкций с России.

По данным Reuters, он заявил, что говорить о снятии ограничений с РФ рано.

«Слишком рано говорить об этом», — подчеркнул Трамп. Лидер США ушел от прямого ответа на вопрос о готовности снять ограничения с России, отметив, что если отношения с РФ, как и с другими странами, могут быть хорошими, то это будет положительным знаком. Он выразил надежду, что у него с российским президентом Владимиром Путиным «сложатся прекрасные отношения», но добавил, что, как это будет на самом деле, пока не известно.

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Премьер Великобритании американского лидера поддержала и также высказалась за сохранение санкционного режима в отношении России.

В ходе встречи Трамп и Мэй также заявили, что договорились развивать двустороннее сотрудничество в области торговли и борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Говоря об общих интересах, Мэй отметила важность НАТО, которую, по ее словам, Трамп признает «на 100%». Она особо указала на такие цели блока, как борьба с киберпреступностью и терроризмом, и призвала европейских партнеров по альянсу довести расходы на оборону до 2% ВВП, отмечает DW.

Интересно, что ранее Мэй заявила о возможности сотрудничества Лондона и Москвы по ряду вопросов, но при использовании правила «доверяй, но проверяй». Говоря о поддержке Россией сирийского режима, Мэй напомнила высказывание Рональда Рейгана, который «характеризовал свое сотрудничество с Михаилом Горбачевым словами «доверяй, но проверяй«». «Мой совет — сотрудничать, но быть начеку», — резюмировала Мэй.

Мэй стала первым официальным представителем иностранного государства, которого Трамп пригласил с визитом после своей инаугурации 20 января.

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