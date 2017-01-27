Журнал GQ подправил Трампу лицо и ушил костюм: «Кто-то должен был это сделать!»

А вот и "двойник"!
 

А вот и "двойник"!. Фото: REUTERS/Scanpix

Мужской журнал GQ опубликовал видео, в котором подредактировал недостатки в стиле нового главы Белого дома Дональда Трампа.

«Мы устроили Дональду Трампу президентское перевоплощение — потому что кто-то должен был это сделать», — говорится в посте издания в Facebook.

GQ выделил проблемы во внешнем облике американского лидера:

слишком много автозагара, мешковатый костюм, мятые брюки, идиотская прическа, огромный галстук и манжеты рубашки, которые по-разному торчат из рукавов пиджака.

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Сначала Трампа «заставили» надеть более узкие брюки, поскольку, по словам специалистов журнала, такой крой помогает избежать складок. Пиджак они посоветовали застегивать, но только на верхнюю из двух пуговиц. Затем президенту поправили манжеты и заменили галстук красного цвета на менее широкий коричневого (потому что сочетание синего костюма с коричневым галстуком является выигрышным).

Facebook

Затем галстук украсили зажимом, а в нагрудный карман пиджака положили платочек в тон.

Что касается прически, то в GQ обратили внимание на наличие в Вашингтоне хороших парикмахеров, которые могли бы решить проблему Трампа.

Затем ему «примерили» несколько шевелюр, и одна из них подошла.

Далее американскому лидеру осветлили кожу, чтобы лицо выглядело более естественно, и показали получившийся образ.

«Он может выглядеть лучше, но мы не в состоянии изменить следующее: сексизм, расизм, гомофобия, классовая вражда, исламофобия, коррупция, ложь (...) Надеемся, что его система ценностей улучшится», — отмечается в конце видео.

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