Президент Эстонии в добавок к зарплате получает каждый месяц 12 000 евро пособия

Керсти Кальюлайд
 

Керсти Кальюлайд. Фото: REUTERS/Scanpix

Согласно Европейскому законодательству, у членов Европейской счетной палаты есть право после ухода с должности получать три года пособие.

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Руководитель по связям с общественностью президента Керсти Кальюлайд Таави Линнамяэ сказал Postimees, что Кальюлайд действительно может согласно договору получать компенсацию от Европейской счетной палаты.

«В этом нет ничего необычного, поскольку согласно договору члены Европейской комиссии, Европейского суда и Европейской счетной палаты могут получать на основании установленного в ЕС договора пособие», - говорит Линнямяэ.

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Размер пособия зависит, как долго человек находился в должности, и варьируется от 40 до 65 процентов зарплаты члена счетной палаты.

По словам Линнамяэ, Керсти Кальюлайд работала в Европейской счетной палате чуть больше 12 лет, поэтому будет получать компенсацию в размере 60 процентов от зарплаты. Поскольку месячная зарплата Кальюлайд в Европейской счетной палате была примерно 20 000 евро, компенсация будет в размере 12 000 евро в месяц, что добавляется к президентской зарплате в 5200 евро.

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