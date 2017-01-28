Госдума России может запустить «карту русского»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Депутат от ЛДПР Владимир Сысоев предложил выдавать россиянам, оказавшимся после распада СССР в других странах, своеобразную отечественную грин-карту. Законопроект о «карте русского» пока находится в стадии разработки. Если его одобрят в Госдуме, то такие карты начнут выдавать уже в 2018 году.

Предполагается, что карта даст бывшим соотечественникам возможность бесплатного обучения в российских вузах, медпомощь и скидки на проезд в общественном транспорте. Также они смогут приезжать в РФ без оплаты визы. По словам депутата, такая карта вернет русским, проживающим за рубежом, полагающиеся им права.

«Это реальная рука помощи, протянутая миллионам соотечественников, которые в результате крушения СССР оказались за границами родины.

Несмотря на крайне тяжёлые условия, они оставались российскими патриотами, поддерживали традиции отцов», — считает Сысоев.

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Сейчас большая часть бывшего населения СССР проживает на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Латвии, Эстонии и Киргизии. Парламентарий уверен, что России давно уже пора вести политику, направленную на воссоединение с бывшими соотечественниками, как это делают зарубежные страны.

«Введение русской грин-карты станет существенным шагом на пути строительства Русского мира, начатого в Крыму»,

— подытожил народный избранник.

Чтобы получить перечисленные привилегии, необходимо хорошо знать русский язык и в прошлом быть гражданином Совесткого Союза. Или в крайнем случае, найти среди родственников граждан СССР. Кроме того, претендующий на русскую грин-карту не должен вести какую-либо деятельность против РФ, ее безопасности и народа.

В интеграционном центре «Миграция и закон» считают, что такая карту будет очень популярна. Однако руководитель организации Гавхар Джураев предупредил, что проблемы миграции возрастут. Ведь все, что облегчает въезд в страну, приводит к наплыву трудовых мигрантов.

«Мы готовы взять на себя ответственность за весь бывший СССР? Будет наплыв тех, кому Россия-то не нужна, а нужно побольше заработать, получить больше возможностей. Вот это, я считаю, неправильно», — считает Джураев.

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