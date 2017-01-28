Особняк российского миллиардера в Лондоне захватили бездомные

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Сквоттеры пообещали открыть в доме стоимостью 19 миллионов фунтов приют для бездомных.

Особняк российского миллиардера в Лондоне захватили бездомные, сообщает британская газета Daily Mail. Речь идет о четырехэтажном здании в центре британской столицы стоимостью 19 млн фунтов стерлингов.

Дом расположен в районе Белгравия, который находится к юго-западу от Букингемского дворца.

Захватчики вывесили над входом черный флаг и заявили, что откроют в особняке приют для бездомных,

пишет Daily Mail.

Реклама

Видео

Здание в центре Лондона принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гончаренко, который купил его в 2014 году. С тех пор особняк пустовал — владелец туда не приезжал и не сдавал его в аренду, следует из статьи.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Фотографии дома снаружи и внутри смотрим ЗДЕСЬ

Людей, заселяющихся в не принадлежащие им брошенные дома, в Великобритании называют сквоттерами. Обычно они занимают чужие жилища до тех пор, пока там не появится законный владелец. Такие дома становятся приютами, куда приходят бездомные из разных городов.

Oдин из лидеров сквоттеров, Том Фокс, заявил: «Если владелец заплатит нам 50 000 фунтов, мы уйдем».

Еще по этой теме
Во Франции ограблен особняк миллиардера Ротшильда

Во Франции ограблен особняк миллиардера Ротшильда


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR
Дом
Дом, Salacgrīvas pag., 2500 EUR
Дом
Дом, Viesītes pag., 129000 EUR

reklama.vesti.lv

Скромница Портман, которая вот-вот родит, разделась для журнала Wo&Men

Скромница Портман, которая вот-вот родит, разделась для журнала

Шведский экстремал сделал двойное обратное сальто на снегоходе Hi-Tech

Шведский экстремал сделал двойное обратное сальто на снегоходе

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером Showbiz

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером

10 деталей вашей личной жизни,которые известны Facebook и Google Hi-Tech

10 деталей вашей личной жизни,которые известны Facebook и Google

Не может быть! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть Wo&Men

Не может быть! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть

За рубежом

TVNET спрашивает

Делаете ли Вы накопления на старость? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C++ DEVELOPER
C++ DEVELOPER
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 