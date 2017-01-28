Обнародована причина смерти первого главы ЛНР

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Причиной смерти Валерия Болотова, первого главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), стала острая сердечная недостаточность. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель информационного центра «Юго-Восточный фронт» Константин Кнырик.

Он уточнил, что это официальная причина, которую установили медики.

Болотов скончался 27 января в возрасте 46 лет. Как сообщал спикер парламента Новороссии Олег Царев, политик умер в своем доме в Московской области.

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Он был одним из участников выступлений против новых киевских властей весной 2014-го.

Принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года.

Тогда же Болотов был избран исполняющим обязанности народного губернатора Луганской области, затем стал первым главой самопровозглашенной ЛНР, но через несколько месяцев сложил полномочия, сославшись на последствия ранения. После этого занимался организацией поставок гуманитарной помощи в Донбасс.

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