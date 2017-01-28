Долг Белоруссии за российский газ превысил полмиллиарда долларов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Сумма долга Белоруссии за поставленный российский газ достигла примерно 550 миллионов долларов. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович в субботу, 28 января, передает ТАСС.

«По нашему мнению, порядка 550 миллионов долларов. По нашим расчетам», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее вице-премьер также заявил, что Москва настаивает на оплате долга за уже поставленное топливо. «Ведем переговоры. Прогресса нет.

Аргументация не меняется. Меняются варианты решения, но пока не нашли взаимоприемлемых.

Мы в любом случае настаиваем на оплате в полном объеме прошлого года по той формуле, которая была ранее», — пояснил Дворкович.

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9 января источники сообщали, что Россия намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до 4 миллионов тонн в первом квартале 2017 года после того, как сторонам не удалось найти решение газового спора. Отмечалось, что таким образом Москва якобы хочет оказать на Минск давление, чтобы он погасил долг за голубое топливо в размере более 400 миллионов долларов.

Задолженность накапливается с января 2016-го, когда Белоруссия потребовала снижения стоимости сырья и в одностороннем порядке решила платить меньше. Москва увязала газовый вопрос с поставками нефти, сократив их с обещанных 5,3 миллиона тонн в квартал сначала до 3,5 миллиона тонн, а в октябре-декабре до 3 миллионов.

Предполагалось, что до конца года стороны договорятся. Однако Минск попросил дополнительных уступок, и в итоге страны не пришли к согласию.


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