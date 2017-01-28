В России уничтожили 60 тонн польских яблок

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В пятницу, 27 января, на 33 километре Киевского шоссе при осмотре трех автомобилей из Беларуси было обнаружено 60 тонн яблок, запрещенных к ввозу на территорию России, сообщают на сайте Россельхознадзора.

«Продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ, изъята из оборота и уничтожена, в соответствии с действующим законодательством, на полигоне твердых бытовых отходов в Ступинском районе Московской области», - сказано в сообщении.

Отмечается, что при досмотре груза были выявлены маркировки польских производителей.

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Напомним, что Беларусь поставила в Россию яблок в прошлом году в пять разбольше, чем весь урожай республики.

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