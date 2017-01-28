Санкт-Петербург откроется для иностранцев без виз на 72 часа

Совет безопасности России изучает возможность организации 72-часового безвизового въезда в Санкт-Петербург для туристических групп, заявил секретарь совбеза Николай Патрушев.

По его словам, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко обратился с этим вопросом к властям, но решения пока не было принято.

Предложения губернатора сейчас рассматривают «ведомства, в компетенцию которых входит этот вопрос», добавил Патрушев.

Реклама

Сейчас туристы, прибывающие в город на паромах, могут без получения визы оставаться в нем в течение 72 часов.

Руководство Санкт-Петербурга обращалось к федеральным властям с просьбой разрешать въезжать в город на трое суток без получения виз и тем, кто прибыл на самолете.

На этой неделе Российский союз туриндустрии сообщил, что Полтавченко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести безвизовый въезд для туристических групп, прибывающих в город авиатранспортом. Организация ссылается в своем сообщении на главу комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрея Мушкарева.

Согласно сообщению, эту инициативу сейчас рассматривают Патрушев и глава МИДа России Сергей Лавров.

Власти города надеются, что решение о безвизовом режиме будет принято в ближайшие дни.