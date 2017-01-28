Новый глава МИД Германии подтвердил условие для снятия с России санкций

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро
 

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро. Фото: FREDERIC DE LA MURE / TT NYHETSBYRÅN

Новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль подтвердил условие для снятия с России европейских санкций: для этого необходима полная реализация минских соглашений, регламентирующих мирное урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Еще по этой теме

Об этом Габриэль, сменивший на посту министра Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил в Париже после встречи со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

«У Германии и Франции ясная позиция по санкциям…

Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты»,

- цитирует Габрэля РИА «Новости». По словам Габриэля, «очень важно, что Франция и Германия остаются вместе по ряду вопросов».

Реклама

Эйро также подтвердил, что Франция и ФРГ разделяют позицию по ситуации на Украине. Он также подчеркнул, что урегулированию ситуации на Украине необходимо «долговременное решение»: «Я говорю в первую очередь о реализации минских соглашений, которые нужно суметь реализовать как можно скорее. И это должно происходить в плодотворном и конструктивном диалоге с Россией - одновременно твердом и открытом».

Глава МИД Франции призвал также «избегать логики Холодной войны», которая способна лишь «отбросить нас назад».

Габриэль также сообщил, что главы МИД договорились о создании двусторонних рабочих групп на уровне политдиректоров, которые будут работать «по вопросам России и Украины, трансатлантическим отношениям, политике на Ближнем Востоке и будущем Европы».

Приверженность санкциям европейские дипломаты подтвердили на фоне сообщений о подготовке администрацией США указа об отмене ограничений в отношении России.

Минские соглашения были подписаны между Украиной и представителями двух сепаратистских республик - ДНР и ЛНР - по итогам многочасовых переговоров с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции.

Еще по этой теме
В Европарламенте снятие санкций с России назвали «продажей Украины»

В Европарламенте снятие санкций с России назвали «продажей Украины»

В США заговорили о скором снятии санкций с Москвы

В США заговорили о скором снятии санкций с Москвы

Советник Трампа: мы рассматриваем отмену санкций против России

Советник Трампа: мы рассматриваем отмену санкций против России


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 574 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 200000 EUR

reklama.vesti.lv

Не может быть! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть Wo&Men

Не может быть! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть

СМИ: Русское супероружие напугало американцев Hi-Tech

СМИ: Русское супероружие напугало американцев

Идем в кино! Лучшие фильмы 2017 года Showbiz

Идем в кино! Лучшие фильмы 2017 года

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером Showbiz

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером

Шведский экстремал сделал двойное обратное сальто на снегоходе Hi-Tech

Шведский экстремал сделал двойное обратное сальто на снегоходе

TVNET спрашивает

Делаете ли Вы накопления на старость? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
MĀRKETINGA SPECIĀLISTU/-I
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 