Новый глава МИД Германии подтвердил условие для снятия с России санкций

Новый глава МИД Германии Зигмар Габриэль подтвердил условие для снятия с России европейских санкций: для этого необходима полная реализация минских соглашений, регламентирующих мирное урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Об этом Габриэль, сменивший на посту министра Франка-Вальтера Штайнмайера, заявил в Париже после встречи со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро.

«У Германии и Франции ясная позиция по санкциям…

Мы хотим реализации минских соглашений и это единственное условие, при котором санкции могут быть сняты»,

- цитирует Габрэля РИА «Новости». По словам Габриэля, «очень важно, что Франция и Германия остаются вместе по ряду вопросов».

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Эйро также подтвердил, что Франция и ФРГ разделяют позицию по ситуации на Украине. Он также подчеркнул, что урегулированию ситуации на Украине необходимо «долговременное решение»: «Я говорю в первую очередь о реализации минских соглашений, которые нужно суметь реализовать как можно скорее. И это должно происходить в плодотворном и конструктивном диалоге с Россией - одновременно твердом и открытом».

Глава МИД Франции призвал также «избегать логики Холодной войны», которая способна лишь «отбросить нас назад».

Габриэль также сообщил, что главы МИД договорились о создании двусторонних рабочих групп на уровне политдиректоров, которые будут работать «по вопросам России и Украины, трансатлантическим отношениям, политике на Ближнем Востоке и будущем Европы».

Приверженность санкциям европейские дипломаты подтвердили на фоне сообщений о подготовке администрацией США указа об отмене ограничений в отношении России.

Минские соглашения были подписаны между Украиной и представителями двух сепаратистских республик - ДНР и ЛНР - по итогам многочасовых переговоров с участием лидеров России, Украины, Германии и Франции.

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