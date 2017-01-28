Олланд: Европа должна ответить Трампу на его попытки подорвать единство ЕС

Французский лидер Франсуа Олланд призвал европейские страны ответить на заявления президента США Дональда Трампа о Brexit.

По мнению Олланда, Европа должна дать отпор в ответ на попытки Трампа подорвать единство Европейского союза в виде одобрения решения Великобритании о выходе из ЕС, передает Reuters.

«Когда такие заявления исходят от президента США и когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, я думаю, что мы должны ответить»,

— заявил Олланд.

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Ранее Трамп назвал Brexit «фантастической вещью» для Британии. В свою очередь Олланд отмечал, что принимаемые Трампом решения являются «вызовом» Европе.

Трамп был избран 45-м президентом США 8 ноября 2016 года. Официально он вступил в должность 20 января 2017 года.

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