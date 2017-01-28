Первые жертвы порядка Трампа: семерых арабов не посадили в самолет до Нью-Йорка

Семерых выходцев из арабских стран в аэропорту столицы Египта Каира отказались посадить на самолет в США, где они надеялись получить убежище. Представители каирского аэропорта отметили, что эта мера была применена впервые во исполнение указа президента США Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики.

«Интерфакс» со ссылкой на АР передает, что в посадке на самолет авиакомпании EgyptAir, который летел в Нью-Йорк, отказали шестерым гражданам Ирака и одному йеменцу.

По данным американского агентства, этих людей в аэропорт сопровождали представители Агентства ООН по делам беженцев. На борт самолета им подняться не дали после того, как представители каирского аэропорта связались с коллегами из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

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В пятницу Дональд Трамп подписал указ об ужесточении иммиграционной политики. Он касается беженцев из семи стран, в которых преобладает мусульманское население - Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

Позже Reuters со ссылкой на авиакомпанию Qatar Airways передало информацию, что выходцам из этих стран для въезда в США понадобятся дипломатические визы либо грин-кард - разрешение на проживание.

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