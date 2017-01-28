На Мадагаскаре в ДТП погибли 45 человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

На севере острове Мадагаскар попал в ДТП свадебный кортеж. В результате аварии погибли не менее 45 человек, передает Синьхуа.

По информации агентства, грузовой автомобиль, который перевозил около 70 родственников молодоженов, упал с моста в реку Мананара в районе города Анджозоробе. Авария произошла в 90 км к северо-востоку от столицы Антананариву.

"45 человек, в том числе девять детей, 27 женщин и девять мужчин погибли, еще 24 пострадали в результате аварии – говорится в сообщении.

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Отмечается, что большинство из погибших утонули в реке. Новобрачные также были внутри грузовика во время происшествия.

Власти пытаются установить причину происшествия, но это будет сложно сделать, так как водитель тоже погиб.


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