Путин и Трамп завершили телефонный разговор

С американской стороны в переговорах участвовали советники Трампа и вице-президент Майкл Пенс. С российской — только глава государства. Детали беседы источник агентства не приводит.

Это третий из пяти запланированных на 28 января разговоров президента США с зарубежными лидерами.

Перед беседой с Путиным американский лидер пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. Также он поговорит с президентом Франции Франсуа Олландом и австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом.

Twitter

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C— Sean Spicer (@PressSec) January 28, 2017