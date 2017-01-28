Путин и Трамп завершили телефонный разговор

 

Фото: REUTERS/Scanpix

 

Телефонный разговор между президентами России и США завершился, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалась около 45 минут.

Еще по этой теме

С американской стороны в переговорах участвовали советники Трампа и вице-президент Майкл Пенс. С российской — только глава государства. Детали беседы источник агентства не приводит.

Это третий из пяти запланированных на 28 января разговоров президента США с зарубежными лидерами.

Перед беседой с Путиным американский лидер пообщался с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. Также он поговорит с президентом Франции Франсуа Олландом и австралийским премьером Малкольмом Тернбуллом.

Реклама

Twitter

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся 14 ноября прошлого года. Они обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Также Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.

Еще по этой теме
Трамп отказался использовать защищенный телефон

Трамп отказался использовать защищенный телефон

Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января

Разговор Путина и Трампа запланирован на 28 января

Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Трампа

Стали известны темы предстоящих переговоров Путина и Трампа


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 408000 EUR

reklama.vesti.lv

Медики назвали необычный симптом рака Wo&Men

Медики назвали необычный симптом рака

Открыты 14 новых генетических отклонений в развитии человека Hi-Tech

Открыты 14 новых генетических отклонений в развитии человека

Российская актриса разрыдалась в прямом эфире из-за побоев мужа Showbiz

Российская актриса разрыдалась в прямом эфире из-за побоев мужа

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки Wo&Men

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки

Упс! Анастасия Задорожная промахнулась с размером купальника Showbiz

Упс! Анастасия Задорожная промахнулась с размером купальника

TVNET спрашивает

Делаете ли Вы накопления на старость? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A APGĀDĒM ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A APGĀDĒM ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 