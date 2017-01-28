Иран пообещал ответить на миграционные указы Трампа

 

Фото: Andrew Kelly / REUTERS

Иран ответит зеркальными мерами на решение президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в США иранских граждан и мусульман, передает агентство IRNA.

«Правительство Ирана для защиты большой иранской нации как внутри страны, так и за ее пределами, после тщательной проверки краткосрочных и среднесрочных решений американского правительства предпримет соответствующие шаги на консульском, правовом и политической уровне», — приводит агентство заявление, распространенное иранским министерством иностранных дел.

«(Правительство) с целью защиты прав своих граждан будет предпринимать симметричные действия до того момента, как будут отменены эти оскорбительные ограничения США против граждан Ирана», — отмечается в заявлении.

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В заявлении также говорится, что правительство уважает американский народ и отделяет его от агрессивной политики американской администрации,

чей шаг также является «явным оскорблением» для всего исламского мира.

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением.

По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

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