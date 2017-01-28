Турция разработает с Британией новый истребитель

Тереза Мэй и Бинали Йылдырым провели переговоры в Анкаре
 

Тереза Мэй и Бинали Йылдырым провели переговоры в Анкаре. Фото: AP/Scanpix

Турция будет сотрудничать с Великобританией в разработке собственного истребителя нового поколения. Об этом заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым, передает Reuters.

«Мы будем совместно с Великобританией создавать новый национальный истребитель. Над этим будут работать турецкие и британские компании», – сказал Йылдырым по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая находится в Анкаре с визитом.

Стороны подписали контракт на разработку проекта самолета стоимостью 100 млн фунтов стерлингов.

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По данным агентства, к разработке истребителя будут причастны британская оборонная компания BAE Systems и турецкая TAI (Turkish Aerospace Industries). Проект получил условное название TF-X.


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