СМИ узнали о намерении Трампа разработать план ликвидиции ИГ

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп планирует подписать ряд указов, один из которых поручит Объединенному комитету начальников штабов Вооруженных сил США в течение 30 дней разработать план по уничтожению террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает в субботу, 28 января, Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Когда именно Трамп утвердит документ, касающийся борьбы с ИГ, собеседник агентства не уточнил.

Помимо этого уже 28 января президент США может подписать указ о реорганизации Совета национальной безопасности и его деятельности. Кроме того, может быть утвержден документ о запрете лоббистской деятельности бывшим американским чиновникам на пять лет. При этом лоббирование интересов других государств будет запрещено для них пожизненно.

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27 января Трамп подписал указ, который, по его словам, ужесточает препоны на пути проникновения в страну иностранных террористов.

Другой документ, утвержденный президентом, предусматривает начало реформирования вооруженных сил США. Этот план, как пояснил глава государства, предусматривает «новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и новые инструменты для наших мужчин и женщин в военной форме».

26 января Трамп подтвердил намерение договориться с Россией и совместными усилиями «вышибить дух» из ИГ. «Мы должны поладить с Россией, как и с остальными. Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем... Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас», — заявил он.

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