Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Трампом

Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи и укрепления экономических связей. Об этом сообщила вечером в субботу, 28 января, пресс-служба Кремля.

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«Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса на Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран отметили в качестве приоритета необходимость борьбы с международным терроризмом

и договорились о налаживании координации российских и американских военных с целью разгрома «Исламского государства» и других террористических группировок, действующих в Сирии.

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Путин и Трамп также указали на важность восстановления» взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами» России и США, что позволило бы укрепить двусторонние отношения.

Главы государств договорились поручить проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи. В ходе разговора, как сообщили в Кремле, был «продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе».

Путин также поздравил Трампа с инаугурацией, пожелав успехов на посту президента США. Глава Белого дома, со своей стороны,

«попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам».

Российский лидер отметил, что граждане РФ испытывают аналогичные чувства к американцам, напомнив о том, что страны были союзниками в ходе двух мировых войн и в настоящее время Москва рассматривает Вашингтон в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом.

Телефонный разговор между президентами России и США состоялся вечером 28 января и продлился около 45 минут.

С американской стороны в переговорах участвовали советники Трампа и вице-президент Майкл Пенс.

С российской — только глава государства.

Предыдущая беседа Путина и Трампа по телефону состоялась 14 ноября прошлого года. Они обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Также Путин и Трамп договорились продолжить контакты по телефону, а в перспективе — провести личную встречу.

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