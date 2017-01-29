Премьер Турции осудил Трампа за отказ принимать беженцев

 

Фото: AFP/LETA

Стены, воздвигаемые на пути беженцев, не являются решением проблемы, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя указ президента США Дональда Трампа о приостановке приема беженцев.

«Вы будете строить стену, но стена — это не решение проблемы. Стены рушатся. Берлинская стена стояла много лет и пала за один день, потому что нельзя выстоять перед изменениями.

Нужно эти изменения уловить. Региональные вопросы нельзя решить, заметая их, словно мусор, под ковер. Нужно поворачиваться к ним лицом, пока они не разрослись еще больше», — сказал Йылдырым на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая находится в Турции с визитом.

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В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Трамп на церемонии подписания указа в Пентагоне заявил, что отныне отбор беженцев будет «экстремальным» для защиты страны от «иностранных террористов».

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