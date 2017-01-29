Берлускони предъявлены новые обвинения по «делу Руби»

В миланском суде прошли первые слушания свидетелей по «делу Руби», главным фигурантом которого проходит премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Его обвиняют в пользовании услугами несовершеннолетних проституток, сообщает La Stampa.

Как отмечается, Берлускони предъявлены обвинения по новым данным следствия в «деле Руби». Расследование ведут сотрудники прокуратуры Милана Лука Галио и Тициан Сицилиано.

Ранее они установили, что Берлускони поручал своему бухгалтеру Джузеппе Спинелли передавать наличные деньги свидетельницам за то, чтобы они лгали в суде.

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Рассмотрение дела по существу с привлечением самого Берлускони и свидетелей обвинения начнется 5 апреля.

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