Берлускони предъявлены новые обвинения по «делу Руби»

В миланском суде прошли первые слушания свидетелей по «делу Руби», главным фигурантом которого проходит премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Его обвиняют в пользовании услугами несовершеннолетних проституток, сообщает La Stampa.
- В Италии возобновлено расследование против Берлускони 26 января 2017 г.
- Прокуратура Италии потребовала возобновить процесс против Берлускони 16 декабря 2016 г.
- Cуд перенес слушания дела в отношении Берлускони из-за его госпитализации 3 октября 2016 г.
- Берлускони успешно перенес операцию на сердце 14 июня 2016 г.
Как отмечается, Берлускони предъявлены обвинения по новым данным следствия в «деле Руби». Расследование ведут сотрудники прокуратуры Милана Лука Галио и Тициан Сицилиано.
Ранее они установили, что Берлускони поручал своему бухгалтеру Джузеппе Спинелли передавать наличные деньги свидетельницам за то, чтобы они лгали в суде.
Рассмотрение дела по существу с привлечением самого Берлускони и свидетелей обвинения начнется 5 апреля.Еще по этой теме