Трамп прикажет военачальникам за 30 дней подготовить план уничтожения ИГ

 

Фото: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в самое ближайшее время подпишет указ, который обяжет начальников штабов американских вооруженных сил в течение 30 дней подготовить новый план разгрома террористической группировки «Исламское государство», сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Источник также отметил, что идея обещанных Трампом зон безопасности в Сирии еще будет дорабатываться и будет реализована, как только для этого появятся соответствующие условия. При этом он подчеркнул, что данная инициатива является важной частью ближневосточной стратегии нового главы государства.

Собеседник агентства также прокомментировал международную реакцию на ужесточение миграционных правил, из-за которых граждане Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали остались без возможности посетить Соединенные Штаты. Он заявил, что данный запрет не нацелен на мусульман, а только на страны с высокой террористической активностью.

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Источник также добавил, что принятый лишь накануне указ Трампа был реализован с «невероятной скоростью», но именно так, как и задумывалось.

Миграционную политику Трампа весьма болезненно восприняли в Иране. МИД этой страны заявил, что примет в отношении американских граждан симметричные меры, а сам факт подобных ограничений в ведомстве посчитали оскорбительным как для иранских жителей, так и для всего исламского мира.

По словам собеседника Reuters, Трампом вскоре также будут подписаны указы о реорганизации Совета национальной безопасности Белого дома и его деятельности, а также о введении запрета на лоббистскую деятельность, который будет распространяться на сотрудников органов исполнительной ветви власти США после их ухода с госслужбы. Вероятно, соответствующие документы будут приняты уже в ближайшие часы.

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