Нидерланды не смогли расшифровать данные по MH17

Переданные Россией снимки с радаров оказались в нестандартном формате.
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Нидерландские следователи по делу о крушении рейса MH17 получили от России данные радиолокационного контроля в формате, не соответствующем установленному международными стандартами. Потому использовать их для получения более ясной картины произошедшего пока не удалось. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя прокуратуры Нидерландов в Амстердаме.
«Необходима дополнительные данные, чтобы как следует понять, что изображено на снимках с радаров»,
- приводит его слова агентство dpa. По сведениям издания De Telegraaf, российской стороне уже направлен запрос на предоставление пригодной информации.
Россия предоставила следователям запрошенные ими данные в октябре 2016 года - вскоре после того, как в сентябре был опубликован промежуточный отчет международной следственной группы, в котором причиной крушения самолета было названо попадание в него ракеты серии 9М38 из установки «Бук», доставленной на территорию Украины из РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что родственники жертв крушения MH17 требуют возобновить поиски останков.