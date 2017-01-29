Нидерланды не смогли расшифровать данные по MH17

Переданные Россией снимки с радаров оказались в нестандартном формате.

Нидерландские следователи по делу о крушении рейса MH17 получили от России данные радиолокационного контроля в формате, не соответствующем установленному международными стандартами. Потому использовать их для получения более ясной картины произошедшего пока не удалось. Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя прокуратуры Нидерландов в Амстердаме.

«Необходима дополнительные данные, чтобы как следует понять, что изображено на снимках с радаров»,

- приводит его слова агентство dpa. По сведениям издания De Telegraaf, российской стороне уже направлен запрос на предоставление пригодной информации.

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Россия предоставила следователям запрошенные ими данные в октябре 2016 года - вскоре после того, как в сентябре был опубликован промежуточный отчет международной следственной группы, в котором причиной крушения самолета было названо попадание в него ракеты серии 9М38 из установки «Бук», доставленной на территорию Украины из РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что родственники жертв крушения MH17 требуют возобновить поиски останков.