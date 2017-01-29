Канада готова принять отвергнутых Трампом мигрантов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Канада примет тех, кто «спасается от преследований, террора и войны», подчеркнул премьер Трюдо. Тереза Мэй также признала, что расходится с Трампом во взгляде на иммиграцию.

Премьеры Канады и Великобритании отреагировали на ужесточение президентом США Дональдом Трампом американского миграционного законодательства. Глава канадского правительства Джастин Трюдо пообещал въезд в страну всем тем, кому в соответствии с новыми постановлениями американского лидера отказано в праве пребывания на территории Соединенных Штатов.

«Канадцы примут тех, кто спасается от преследований, террора и войны - вне зависимости от их религиозной принадлежности. Наша сила - в разнообразии», - написал Трюдо в своем Twitter. Он также разместил в микроблоге фотографию с сирийской девочкой, которую приветствует в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона.

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Twitter

Британский премьер Тереза Мэй, которая 27 января встретилась в Вашингтоне с Трампом, в свою очередь, не сразу выступила с критикой инициативы главы Белого дома. Характер ее заявления, распространенного канцелярией главы правительства, отличается взвешенностью: «Иммиграционная политика США - это дело американского правительства. Тем не менее мы не согласны с подобным подходом, и сами не будем ему следовать». «Мы изучаем новый президентский указ, чтобы понять, что он подразумевает и каковы его правовые последствия - в особенности, в отношении британских подданных», - отмечается в заявлении Мэй.

Указ Трампа приостановил въезд в США в течение ближайших 90 дней для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет касается и держателей грин-карт, уточнила представительница американского министерства внутренней безопасности Джиллиан Кристенсен.

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