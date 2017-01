Канада готова принять отвергнутых Трампом мигрантов

Премьеры Канады и Великобритании отреагировали на ужесточение президентом США Дональдом Трампом американского миграционного законодательства. Глава канадского правительства Джастин Трюдо пообещал въезд в страну всем тем, кому в соответствии с новыми постановлениями американского лидера отказано в праве пребывания на территории Соединенных Штатов.

«Канадцы примут тех, кто спасается от преследований, террора и войны - вне зависимости от их религиозной принадлежности. Наша сила - в разнообразии», - написал Трюдо в своем Twitter. Он также разместил в микроблоге фотографию с сирийской девочкой, которую приветствует в международном аэропорту Торонто имени Лестера Пирсона.

Twitter

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 28 January 2017