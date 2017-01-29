Меркель раскритиковала миграционную политику Трампа

Необходимость решительной борьбы против терроризма не дает оснований огульно подозревать людей из-за их страны происхождения или веры, убеждена канцлер ФРГ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала однозначно ошибочным указ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам и гражданам из семи мусульманских государств. «Канцлер убеждена в том, что необходимость решительной борьбы с терроризмом не дает оснований для огульных подозрений людей определенного происхождения или определенной веры», - заявил в воскресенье, 29 января, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

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«для граждан Германии, имеющих два гражданства, и при необходимости будет защищать их интересы», цитирует Зайберта агентство dpa. Кроме того Зайберт напомнил, что, все государства, подписавшие Женевскую конвенцию о статусе беженцев, обязались по причинам гуманитарного характера принимать людей, бегущих от войны. Меркель разъяснила свою позицию новому президенту США в телефонной беседе, уточнил представитель правительства Германии.

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Первые после инаугурации нового президента США телефонные переговоры Ангелы Меркель и Дональда Трампа состоялись в субботу, 28 января. Как отмечается в совместном заявлении, в ходе 45-минутной беседы обсуждались ситуация на Ближнем Востоке, а также отношения с Россией и конфликт на Украине. Была подчеркнута роль НАТО в поддержании мира и стабильности. Кроме того, Меркель пригласила президента США на саммит G20, который пройдет в июле 2017 года в Гамбурге.

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