Депутат Сейма Литвы предложил отнять у России Калининградскую область

Калининград/иллюстративное фото
 

Калининград/иллюстративное фото. Фото: Vitaly Nevar/TASS/Scanpix

Депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис предложил забрать Калининградскую область у России. Об этом он сказал в ходе прошедшей в Вильнюсе дискуссии «Мир в 2017 году».

По мнению парламентария, Калининград не был отдан России навсегда. «Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — сказал он, добавив, что теперь возвратом должна заняться Литва или руководство Евросоюза, либо это должно быть сделано их общими усилиями.

Бальсис выразил также мнение, что

Россия сама нарушила послевоенное устройство Европы, правило нерушимости границ, допустив присоединение Крыма.

Реклама

В сентябре 2016-го президент России Владимир Путин предположил, что пересмотр итогов Второй мировой войны приведет ко вскрытию ящика Пандоры. Таким образом российский лидер прокомментировал вопрос журналиста о спорных территориях.

«Если кому‑то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому‑то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — резюмировал глава государства.

Калининград до 1946 года носил название Кенигсберг и с 1773 по 1945 год был центром провинции Восточная Пруссия. После Потсдамской конференции (1945 год) восточную Пруссию поделили между собой СССР и Польша. Советскому Союзу досталась треть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом. Территория вошла в состав РСФСР как Калининградская область.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 200000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR

reklama.vesti.lv

Ани Лорак в купальнике нарвалась на критику Showbiz

Ани Лорак в купальнике нарвалась на критику

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером Showbiz

Хазанов сравнил Пугачеву с умершим актером

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника Hi-Tech

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника

Почему витаминные добавки могут быть смертельно опасны Hi-Tech

Почему витаминные добавки могут быть смертельно опасны

Одним словом: какие вы в любви в зависимости от знака Зодиака Wo&Men

Одним словом: какие вы в любви в зависимости от знака Зодиака

TVNET спрашивает

Делаете ли Вы накопления на старость? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 