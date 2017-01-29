Депутат Сейма Литвы предложил отнять у России Калининградскую область

Депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис предложил забрать Калининградскую область у России. Об этом он сказал в ходе прошедшей в Вильнюсе дискуссии «Мир в 2017 году».

По мнению парламентария, Калининград не был отдан России навсегда. «Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — сказал он, добавив, что теперь возвратом должна заняться Литва или руководство Евросоюза, либо это должно быть сделано их общими усилиями.

Бальсис выразил также мнение, что

Россия сама нарушила послевоенное устройство Европы, правило нерушимости границ, допустив присоединение Крыма.

Реклама

В сентябре 2016-го президент России Владимир Путин предположил, что пересмотр итогов Второй мировой войны приведет ко вскрытию ящика Пандоры. Таким образом российский лидер прокомментировал вопрос журналиста о спорных территориях.

«Если кому‑то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому‑то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать — пожалуйста, флаг в руки, начинайте», — резюмировал глава государства.

Калининград до 1946 года носил название Кенигсберг и с 1773 по 1945 год был центром провинции Восточная Пруссия. После Потсдамской конференции (1945 год) восточную Пруссию поделили между собой СССР и Польша. Советскому Союзу досталась треть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом. Территория вошла в состав РСФСР как Калининградская область.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума.