Пушков: Киев, Рига, Польша и НАТО в ужасе от разговора Путина и Трампа

 

Сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал прошедший телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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«Киев, Вильнюс, Рига, Таллин, Варшава, Осло, Стокгольм, НАТО — в ужасе от результатов разговора Путин-Трамп. Готовятся к «трудным временам», — написал он.

Twitter

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Пушков также отметил, что Трамп оказался более предсказуемым лидером, чем Обама, и дал хорошую основу для диалога своей верностью предвыборным обещаниям.

Ранее в Белом доме заявили, что разговор Трампа и Путина стал важным шагом к улучшению отношений.

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