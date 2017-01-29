Пушков: Киев, Рига, Польша и НАТО в ужасе от разговора Путина и Трампа

Сенатор Алексей Пушков в своем твиттере прокомментировал прошедший телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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«Киев, Вильнюс, Рига, Таллин, Варшава, Осло, Стокгольм, НАТО — в ужасе от результатов разговора Путин-Трамп. Готовятся к «трудным временам», — написал он.

Twitter

Киев, Вильнюс, Рига, Таллин, Варшава, Осло, Стокгольм, НАТО - в ужасе от результатов разговора Путин-Трамп. Готовятся к "трудным временам".— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 January 2017

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Пушков также отметил, что Трамп оказался более предсказуемым лидером, чем Обама, и дал хорошую основу для диалога своей верностью предвыборным обещаниям.

Ранее в Белом доме заявили, что разговор Трампа и Путина стал важным шагом к улучшению отношений.

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