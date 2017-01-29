Муж известной артистки исчез после показаний против Януковича

Руководство КПРФ не может найти экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Муж российской оперной певицы Марии Максаковой исчез после того, как дал показания против Януковича по делу о Майдане.

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Бывший член нижней палаты парламента Денис Вороненков мог уехать во враждебную по отношению к России страну. Такую точку зрения выразил депутат Госдумы, коммунист Юрий Афонин.

Он заявил, что пока руководство партии не может связаться с мужем Максаковой. «Если подтвердится, что уехал в страну, которая враждебна по отношению к России, – все-таки он был депутатом Госдумы, членом комитета по безопасности, – мы с партийной точки зрения будем разбираться, потому что это очень плохая ситуация», – цитирует парламентария ТАСС.

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Афонин добавил, что у Вороненкова было время опровергнуть информацию о показаниях против Януковича. «У нас решают контрольные органы партии, но моя личная оценка: если это действительно было, то это серьезный ущерб и партии, и стране, поэтому будем разбираться», – отметил депутат.

Напомним, о показания Вороненкова против Януковича рассказал генеральный прокурор Украины Сергей Луценко. При этом в руководстве КПРФ не исключают, что эта информация может оказаться «уткой».

Кроме того, бывший депутат Госдумы может не выходить на связь из-за того, что разыскивается Следственным комитетом. Как писали Dni.Ru, его подозревают в рейдерском захвате здания.

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