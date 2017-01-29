В сети поразились стойкости Горбачева после двух бутылок водки

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в Twitter фотографию из ресторана, где он сидит за столом в компании бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Журналист запечатлел 85-летнего политика, добавив свой комментарий: «2 бутылки «Белуги». Учитесь, сосунки».

Еще по этой теме

Пользователи стали шутить под публикацией Венедиктова о стойкости пожилого политического деятеля, а также иронизировать над ним, напоминая об антиалкогольной кампании, которая проводилась в Советском Союзе при правлении Горбачева.

Twitter

Реклама

В мае 2015 года Горбачев признал, что антиалкогольная кампания в СССР в середине 1980-х годов проводилась с ошибками. «Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. Огромные очереди. Рост самогоноварения. Сахар пропал из магазинов», — говорил он.

«Горбачевская» антиалкогольная кампания началась через несколько месяцев после прихода политика к власти в 1985 году. С выходом постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению алкоголизма» спиртные напитки стали продаваться только в будние дни с 14 часов дня, также на территории Советского Союза начали вырубать виноградники. Потребление алкоголя в стране снизилось незначительно, при этом резко выросло производство суррогатного спиртного, что приводило к случаям массового отравления. Кроме того, кампания резко ударила по бюджету СССР, лишив его значительной части дохода. Широкое недовольство кампанией и начавшийся в 1987 году экономический кризис вынудили руководство СССР негласно свернуть борьбу с пьянством.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR

reklama.vesti.lv

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на Hi-Tech

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на

17 кошмаров, которые иногда снятся всем. Вот что они означают! Wo&Men

17 кошмаров, которые иногда снятся всем. Вот что они означают!

Ани Лорак в купальнике нарвалась на критику Showbiz

Ани Лорак в купальнике нарвалась на критику

Почему витаминные добавки могут быть смертельно опасны Hi-Tech

Почему витаминные добавки могут быть смертельно опасны

Оксана Акиньшина в третий раз стала мамой Wo&Men

Оксана Акиньшина в третий раз стала мамой

TVNET спрашивает

Делаете ли Вы накопления на старость? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
ATPŪTAS KOMPLEKSA VADĪTĀJU (D ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
PREČU UN PAKALPOJUMU SPECIĀLIS ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
C#.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 