Иракские депутаты призвали запретить американцам въезд в страну

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


В парламенте Ирака рассматривают запрет для американцев на въезд в страну в качестве ответной меры на указ Дональда Трампа, затрагивающий интересы граждан мусульманских стран.

Комитет по иностранным делам парламента Ирака призвал запретить въезд в страну гражданам США. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает агентство AFP.

Законодатели рассматривают этот шаг в качестве ответной меры на указ Дональда Трампа, запретившего въезд в США беженцам

и гражданам из семи преимущественно мусульманских государств. В этот список попал и Ирак.

Вашингтон является главным союзником Багдада в борьбе с экстремистами из террористической группировки «Исламское государство», и официальной реакции от иракского правительства на миграционную политику нового президента США пока не последовало.

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В то же время один из духовных лидеров мусульман-шиитов Ирака Муктада ас-Садр назвал решение Трампа «заносчивым и высокомерным». «Заберите своих граждан, прежде чем запрещать мусульманам въезжать в США», - заявил ас-Садр, известный своей антиамериканской риторикой.

Иран выразил официальный протест

Иран, чьи граждане также попали под действие миграционного указа Трампа, вызвал посла Швейцарии, который представляет интересы Вашингтона в Тегеране, чтобы выразить протест по поводу действий президента США. Как отмечается в сообщении МИД, в ноте, врученной швейцарскому дипломату, указ Трампа назван «безосновательным, дискриминационным и неприемлемым». Он противоречит взаимным обязательствам, взятым на себя странами по договору 1955 года. В МИДе подчеркнули, что в США сегодня проживают более миллиона иранцев.

Подписанный 27 января указ Дональда Трампа приостанавливает на 120 дней прием беженцев в страну, а также запрещает въезд в США в течение ближайших 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. По словам президента, это необходимые меры для защиты США от «радикальных исламских террористов».

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