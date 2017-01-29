Daily Mail узнала о ярости Джонсона из-за приглашения Захаровой

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон взбесился, узнав, что официальный представитель МИД России Мария Захарова была приглашена на прием в Палату общин — нижнюю палату парламента Соединенного Королевства. Об этом пишет Daily Mail; в печатной газете данной теме была посвящена целая полоса.

Организатором мероприятия на площадке британского парламента был депутат от Консервативной партии Дэниел Кавчински, известный своим лояльным отношением к Москве. Также сообщается, что на приеме присутствовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Захарова в Facebook отреагировала на публикацию: «Представляю, что было бы, если бы я поехала».

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«Нелепые они, конечно: Лондон давно стал прибежищем всякой нечисти, вроде недобитых террористов, беглых олигархов и проворовавшихся чиновников. А тут отправленное приглашение возмутило. Демократия, одним словом», — добавила она. Также официальный представитель российского МИД объявила конкурс карикатур на тему ярости Джонсона, пообещав победителю приз.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Boris Johnson's fury at decision to let Putin's spin doctor waltz into Parliament to launch blistering attack on Britain from in

Захарова регулярно критикует высказывания главы британского Форин-офиса и на брифингах в МИД России, и в Facebook. Так, в декабре она раскритиковала риторику Джонсона по сирийской тематике, а в октябре высмеяла его слова о самом мощном оружии против Москвы.

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