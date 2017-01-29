В ходе спецоперации США в Йемене погиб военнослужащий, сообщило Центральное командование (CENTCOM) американской армии. О рейде стало известно еще утром, но тогда его описывали как налет с участием беспилотников и вертолетов, в результате которого были убиты около 30 террористов и погибли минимум 13 мирных жителей. Теперь опубликованы некоторые детали наземной операции.

В зону ответственности CENTCOM входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка. Там сообщили, что нынешняя операция была санкционирована новым президентом США Дональдом Трампом. Reuters отмечает, что гибель спецназовца - первая боевая потеря США при Трампе и по его приказу.

По сообщению военных, операция была направлена против террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП)» - одной из самых активных и кровавых среди действующих в регионе. Американские военные атаковали штаб-квартиру АКАП. Операция проходила в провинции аль-Байда в сельском районе Якла.

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В рапорте CENTCOM сказано: «Американский военный летательный аппарат, привлеченный для оказания содействия в проведении операции, совершил жесткую посадку близ (места, где был совершен рейд), из-за чего был ранен еще один (военнослужащий). Этот летательный аппарат не мог после приземления вновь подняться в воздух и был затем намеренно уничтожен на месте».

Reuters передает, что среди убитых в ходе операции боевиков один из главарей АКАП - Абдулрауф аль-Дахаб. Один из очевидцев рассказал агентству, что на рассвете дом аль-Дахаба бомбили беспилотники, а после этого на крышу высадились с вертолетов спецназовцы и «убили всех внутри». До того, как спецназ покинул поле боя, сбежавшиеся боевики открыли огонь. Их обстреливали с вертолетов, вокруг погибло много людей и были повреждены дома.

Агентство сообщает, что в своем официальном канале в мессенджере Telegram «Аль-Каида» провозгласила аль-Дахаба «святым воином», как и погибших вместе с ним боевиков, число которых не уточнялось. По данным йеменских медиков, на месте найдено около 30 трупов, в том числе 10 женщин и трое детей. Пентагон сообщил об уничтожении 14 террористов.

В результате рейда не были захвачены люди, но военные получили доступ к информации, «которая, вероятно, позволит узнать о готовящихся террористических заговорах», объявило военное командование. Отмечается, что подобные вылазки ранее позволяли ВС США добывать разведывательные данные о «тыловом обеспечении» сети «Аль-Каида», предпринимаемых ею усилиях по вербовке единомышленников, а также ее финансировании.

Накануне президент Трамп велел военачальникам в течение месяца подготовить и представить план уничтожения «Исламского государства».