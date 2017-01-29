В Германии в доме нашли тела шести подростков

 

Фото: AP/Scanpix

Владелец садового участка в городе Арнштайн на севере Баварии обнаружил трупы шести подростков в своем летнем домике. Об этом сообщила местная полиция в воскресенье, 29 января.

Среди погибших – сын и дочь владельца участка. По данным полиции, ничто пока не указывает на насильственную смерть. По одной из версий, причиной смерти молодых людей могло стать неправильное обращение с печкой в помещении.

Сообщается, что молодым людям было по 18-19 лет. Накануне вечером они устроили в небольшом доме на территории садового участка вечеринку. Так как дети не выходили на связь с отцом до самого утра, владелец участка решил проверить, все ли в порядке.

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Он вызвал службу спасения, но медработники только констатировали смерть подростков.


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