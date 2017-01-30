Около 600 тысяч британцев выступают против приема Трампа королевой

Королева Великобритании Елизавета II
 

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: AP/ScanPix

Deutsche Welle


Петиция против государственного визита Дональда Трампа в Великобританию собрала боле полумиллиона подписей. Тереза Мэй выразила несогласие с иммиграционной политикой президента США.

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Более полумиллиона человек подписали в воскресенье, 29 января, петицию против государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, и число подписей продолжает расти. «Открытый сексизм и грубость Трампа лишают его права быть принятым королевой и принцем Уэльским», - говорится в тексте обращения. При этом непосредственно возможность приезда американского лидера в Соединенное Королевство авторы петиции не оспаривают.

Правительство Великобритании обязано дать ответ на это требование, так как петиция, размещенная на портале британского парламента, преодолела необходимый порог в 100 тысяч подписей. На момент написания заметки обращение подписали более 580 тысяч человек.

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Мэй не согласна с Трампом

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй поначалу заявила лишь, что иммиграционная политика Трампа - это дело американских властей. Однако позднее представители главы британского правительства распространили заявление, в котором подчеркивалось, что Мэй не согласна с недавним решением президента США о запрете на въезд в страну выходцев из ряда мусульманских стран. Она поручила министру иностранных дел Борису Джонсону и главе МВД Эмбер Радд озвучить свою позицию американским коллегам, «чтобы обеспечить защиту прав британских граждан». Глава британского МИД написал в своем аккаунте в Twitter, что «разделение людей по национальному признаку неверно и сеет распри».

Тереза Мэй стала первым иностранным главой государства, с которым встретился Трамп после вступления в должность президента США. 27 января британский премьер приехала в визитом в Вашингтон и пригласила американского лидера нанести ответный визит в течение текущего года.

27 января Трамп подписал указ о запрете въезда в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет распространяется, в том числе, на держателей грин-карт и иностранных граждан с двойным гражданством (за исключением тех случаев, когда один из паспортов - американский).

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