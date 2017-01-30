В Канаде стрельба в мечети, есть жертвы

В мечети канадского Квебека произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, передает Reuters.
- В США на базе ВВС объявили тревогу из-за стрельбы 23 января 2017 г.
По информации агентства, в результате стрельбы погибли пять человек. Очевидцы рассказали, что в момент происшествия в мечети находились около 40 человек.
Газета Huffington Post Quebec сообщает, что на месте происшествия работает вооруженный отряд правоохранителей. Полиция уже задержала двух подозреваемых.
К месту инцидента прибывают автомобили скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Сан-Антонио в Техасе произошла стрельба. По меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения.Еще по этой теме