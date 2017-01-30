В Канаде стрельба в мечети, есть жертвы

 

Фото: Reuters/LETA

В мечети канадского Квебека произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, передает Reuters.

Еще по этой теме

По информации агентства, в результате стрельбы погибли пять человек. Очевидцы рассказали, что в момент происшествия в мечети находились около 40 человек.

Газета Huffington Post Quebec сообщает, что на месте происшествия работает вооруженный отряд правоохранителей. Полиция уже задержала двух подозреваемых.

Реклама

К месту инцидента прибывают автомобили скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Сан-Антонио в Техасе произошла стрельба. По меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения.

Еще по этой теме
В Калифорнии полицейские застрелили слепого

В Калифорнии полицейские застрелили слепого

В Турции обстреляли здание Управления безопасности

В Турции обстреляли здание Управления безопасности

Американец по ошибке застрелил рано пришедшую домой жену

Американец по ошибке застрелил рано пришедшую домой жену


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Viesītes pag., 129000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 297000 EUR

reklama.vesti.lv

Оголенная Вера Брежнева покорила Нью-Йорк Wo&Men

Оголенная Вера Брежнева покорила Нью-Йорк

Сергей Лазарев показал фанатам новый снимок со своим сыном Showbiz

Сергей Лазарев показал фанатам новый снимок со своим сыном

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки Wo&Men

Пятилетний мальчик научил тысячи детей завязывать шнурки

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника Hi-Tech

В США испытают лазерное оружие, ослепляющее противника

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на Hi-Tech

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на

Канада

Убийства

TVNET спрашивает

Боишься ли ты слежки СГД? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры
Сдают Квартиры 420 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 118 800 EUR
Продают Дом
Продают Дом 305 000 EUR
Продают Квартиры
Продают Квартиры 3 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
LOĢISTIKAS PLĀNOTĀJS/-A
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
BIROJA ADMINISTRATORI/-U
JURISTU/-I
JURISTU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 