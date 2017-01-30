В Канаде стрельба в мечети, есть жертвы

В мечети канадского Квебека произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, передает Reuters.

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По информации агентства, в результате стрельбы погибли пять человек. Очевидцы рассказали, что в момент происшествия в мечети находились около 40 человек.

Газета Huffington Post Quebec сообщает, что на месте происшествия работает вооруженный отряд правоохранителей. Полиция уже задержала двух подозреваемых.

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К месту инцидента прибывают автомобили скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Сан-Антонио в Техасе произошла стрельба. По меньшей мере один человек погиб, пятеро получили ранения.

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