Американские военные попали в третье за полмесяца ДТП в Польше

Американские военнослужащие в третий раз за последние две недели попали в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Польше, сообщает ТАСС со ссылкой на местный информационный портал Kontakt 24.

Инцидент произошел на западе республики в Любушском воеводстве. Грузовик ВС США въехал в дорожное ограждение. Никто не пострадал.

«Грузовик не вписался в поворот. В Польше хорошие дороги, но немного узковаты»,

- сказал присутствующий на месте происшествия американский военный.

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Расследованием обстоятельств ДТП занимается Военная жандармерия Польши.

На минувшей неделе вблизи города Жагань, где дислоцирована танковая бригада США, в результате столкновения американского военного пикапа с польским автобусом два человека получили ранения. По предварительной информации, виновник ДТП - американский водитель.

21 января грузовой автомобиль ВС США, перевозивший учебные снаряды для танков, перевернулся на автотрассе в Любушском воеводстве на западе страны. По данным Министерства национальной обороны Польши, водитель грузовика превысил допустимую скорость, в результате чего автомобиль потерял управление и съехал с трассы. Часть перевозившихся снарядов при этом высыпалась на дорогу.

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