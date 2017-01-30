Столтенберг назвал условия для поддержания соседских отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что с Россией возможно поддерживать добрососедские отношения при соблюдении нескольких условий. Об этом он в понедельник, 30 января, заявил в интервью телеканалу «Би-би-си», передает «Интерфакс».

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«С Россией возможно иметь практичные отношения и быть соседями, если вы сильны, тверды и предсказуемы», — допустил генсек.

Он отметил, что, несмотря на то что НАТО впервые разместило войска на восточных границах, альянс не стремится к конфронтации и новой холодной войне, предпочитая иметь возможность для ведения диалога.

«Мы видим более напористую Россию, наращивание вооружений, но мы не видим угрозы»,

— добавил он, пояснив, что именно с этими действиями Москвы связано усиление присутствия альянса на востоке.

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В начале января Литва подтвердила дислокацию в стране военного спецназа США. По словам представителя Минобороны республики Асты Галдикайт, размещение спецназа — один из пунктов для долгосрочного и тесного сотрудничества с Вашингтоном. Оно необходимо для обеспечения безопасности республики, добавила она.

Москва неоднократно заявляла, что рассматривает приближение войск Североатлантического альянса к границам страны как угрозу безопасности. 12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что развертывание американских сил в Польше, куда в начале месяца были переброшены четыре тысячи военнослужащих США и 2,5 тысячи единиц военной техники, является также прямой угрозой интересам России.

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