Турция направила США новый пакет документов с доказательствами вины Гюлена

Фетуллах Гюлен
 

Фетуллах Гюлен. Фото: AP/Scanpix

Власти Турции направили США очередной пакет документов с доказательствами вины лидера организации «Параллельное государство» Фетуллаха Гюлена в июльском путче 2016 года. Об этом сообщает «Анадолу».

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По данным СМИ, новые доказательства будут включены в досье с требованием об экстрадиции Гюлена. В документах содержится информация о перемещениях Адиля Оксуза, якобы «курировавшего» сторонников Гюлена из числа военнослужащих ВВС Турции.

Кроме того, указывается на факт визита Оксуза в США непосредственно перед попыткой переворота 15 июля 2016 года в Турции.

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Ранее Минюст Турции уже направил в США четыре досье на Гюлена, а также официально обратился к Вашингтону с требованием о его экстрадиции.

27 октября министр юстиции Турции Бекир Боздаг лично совершил визит в Вашингтон, где провел переговоры с генеральным прокурором США Лореттой Линч. Пока подвижек в этом деле нет.

Попытка переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля. Мятеж был подавлен. В ходе беспорядков погибли свыше 240 человек.

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