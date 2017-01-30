Одесская полиция потеряла улики по делу о пожаре в Доме профсоюзов

 

Фото: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Начальник главного управления национальной полиции Украины в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что многие улики по делу о пожаре 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов потеряны. Об этом он рассказал в интервью агентству «Укринформ» в понедельник, 30 января.

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«Многие улики утрачены в том же 2014 году, когда расследование вели привлеченные сотрудники МВД из других областей. Тем не менее, оставшиеся улики, документы наши следователи по крупицам собирают», — отметил он.

По мнению Головина, не следует «спешить с расследованием» дела. Полицейский также отказался раскрыть детали, так как, по его словам, «утечка информации может быть использована разными силами в стране и за рубежом с целью спекуляций на этой трагедии».

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В октябре 2016-го украинская прокуратура назвала основным подозреваемым по делу о пожаре 2 мая погибшего в Доме профсоюзов депутата облсовета, активиста «Антимайдана» Вячеслава Маркина. По версии следствия, Маркин, а также его соратники заманили активистов «Антимайдана» в Дом профсоюзов и спровоцировали столкновения со сторонниками Евромайдана. Последние, как утверждала прокуратура, не совершали никаких противоправных деяний, а, наоборот, поддерживали порядок.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе

Фото: Пожар в Доме профсоюзов в Одессе1

Международные организации неоднократно критиковали Киев за недостаточный прогресс в деле расследования событий 2 мая в Одессе.

Крупнейшие столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками «Антимайдана») и активистами Евромайдана произошли в Одессе 2 мая 2014 года. В ходе беспорядков часть пророссийских активистов укрылась в Доме профсоюзов, который был подожжен. По официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 пострадали.

Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них арестована, причем все они являются исключительно сторонниками «Антимайдана».

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