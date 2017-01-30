Меркель: На Донбассе нет режима прекращения огня

Ангела Меркель
 

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель обеспокоена обострением ситуации на востоке Украины и потерями в рядах Вооруженных сил в последние дни. Об этом она заявила на совместном с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине брифинге в понедельник, 30 января.

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Меркель подчеркнула, что на Донбассе не существует режима прекращения огня.

«За последние часы мы вновь узнали, что режим прекращения огня не существует, вновь гибнут солдаты и я должна сказать, что ситуация на линии огня вызывает беспокойство. По данным ООН, (на востоке Украины, – ред.) уже погибли около 10 тысяч человек», – отметила Меркель.

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В свою очередь Порошенко заявил, что на встрече с Меркель намерен обсудить подготовку «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Он напомнил, что лидеры стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ, – ред.) договорились разработать этот документ на предыдущем саммите в «нормандском формате».

«Я хочу поблагодарить наших немецких и французских коллег за твердую и принципиальную позицию, за поддержку позиции Украины и высказать надежду на то, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия наконец-то вернулась за стол переговоров и наконец-то начала имплементировать Минские соглашения», – добавил украинский президент.

Напомним, двое украинских военнослужащих погибли и еще пятеро получили ранения в результате обстрела боевиками позиций украинских военных в районе Авдеевки утром в понедельник, 30 января. Днем ранее под Авдеевкой погибли пять бойцов ВСУ, еще 13 получили ранения и травмы

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