Трамп и Мэй держались за руки в Белом доме. Что это было?

 

Фото: AP/Scanpix

На днях премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала с официальным визитом в Белый дом к президенту Дональду Трампу. Скорее всего она и подумать не могла, что встреча станет более личной, чем ожидалось по протоколу. Весь мир облетели фотографии, где Трамп держит за руку Мэй, пока они спускаются по лестнице.

Вскоре из Белого дома пришло довольно странное объяснение произошедшему. Источники в администрации заявили, что американский президент страдает климакофобией (bathmophobia), пишет Daily Mail. Человек, у которого есть подобная фобия, боится лестниц, а точнее вероятности, что на них можно поскользнуться, оступиться и упасть. Даже больше, чем микробов, он ненавидит высоту, с которой можно видеть землю и крутые подъёмы. Он особенно не любит лестницы, и его худший кошмар — это грязные поручни у лестницы, — заявил источник.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: The obscure truth about THAT picture: Theresa May had to take hold of Donald Trump's hand because 'the US President has BATHMOPH

Реклама

Видео

Другой источник, близкий к Белому дому, однако, всё отрицает. По его словам, он никогда не слышал о такой фобии Трампа. В открытых данных о медицинском состоянии американского президента данных о климакофобии также не содержится. А вот и видео произошедшего.

Трамп уже публично рассказывал, что страдает от гермафобии — болезни инфекций и заражений. Именно поэтому американский президент постоянно моет или дезинфицирует руки и рабочее пространство. В высотке Trump Tower у Трампа якобы нет проблем с высотой — он всегда пользуется лифтом. Но лично он старается не нажимать кнопку первого этажа, поскольку это самая часто используемая кнопка и скорее всего — самая грязная.

Еще по этой теме
СМИ: Премьер Великобритании Мэй хочет гарантии Трампа относительно подхода к России и Путину

СМИ: Премьер Великобритании Мэй хочет гарантии Трампа относительно подхода к России и Путину

Тереза Мэй назвала главную тему беседы с Трампом

Тереза Мэй назвала главную тему беседы с Трампом


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео пританцовывающей пышки удалили с YouTube за сексуальность Wo&Men

Видео пританцовывающей пышки удалили с YouTube за сексуальность

Хакеры-школьники взломали CNN Hi-Tech

Хакеры-школьники взломали CNN

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на Hi-Tech

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на

Apple впервые потеряла первое место по продажам в Китае Hi-Tech

Apple впервые потеряла первое место по продажам в Китае

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику» Hi-Tech

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику»

TVNET спрашивает

Боишься ли ты слежки СГД? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
SUPPORT ENGINEER
SUPPORT ENGINEER
LIETOTĀJU ATBALSTA INŽENIERI/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA INŽENIERI/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 