Трамп и Мэй держались за руки в Белом доме. Что это было?

На днях премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала с официальным визитом в Белый дом к президенту Дональду Трампу. Скорее всего она и подумать не могла, что встреча станет более личной, чем ожидалось по протоколу. Весь мир облетели фотографии, где Трамп держит за руку Мэй, пока они спускаются по лестнице.

Вскоре из Белого дома пришло довольно странное объяснение произошедшему. Источники в администрации заявили, что американский президент страдает климакофобией (bathmophobia), пишет Daily Mail. Человек, у которого есть подобная фобия, боится лестниц, а точнее вероятности, что на них можно поскользнуться, оступиться и упасть. Даже больше, чем микробов, он ненавидит высоту, с которой можно видеть землю и крутые подъёмы. Он особенно не любит лестницы, и его худший кошмар — это грязные поручни у лестницы, — заявил источник.

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Видео

Другой источник, близкий к Белому дому, однако, всё отрицает. По его словам, он никогда не слышал о такой фобии Трампа. В открытых данных о медицинском состоянии американского президента данных о климакофобии также не содержится. А вот и видео произошедшего.

Трамп уже публично рассказывал, что страдает от гермафобии — болезни инфекций и заражений. Именно поэтому американский президент постоянно моет или дезинфицирует руки и рабочее пространство. В высотке Trump Tower у Трампа якобы нет проблем с высотой — он всегда пользуется лифтом. Но лично он старается не нажимать кнопку первого этажа, поскольку это самая часто используемая кнопка и скорее всего — самая грязная.

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