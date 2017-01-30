Нигерийский проповедник после смерти оставил 130 жен и 203 ребенка

 

Фото: Скриншот видео

В Нигерии скончался 93-летний мусульманский проповедник Мохаммед Белло Абубакар (Mohammed Bello Abubakar), у которого, по разным данным, было от 86 до 130 жен. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает BBC News.

В воскресенье знаменитого многоженца похоронили при большом скоплении народа в городе Бида, располагающемся в центральной части Нигерии.

«Он предупреждал нас, что мы должны остерегаться прелюбодеяния, но можем брать столько жен, сколько сумеем, потому это «халяль» в глазах Аллаха», — заявил ассистент проповедника Алхаджи Мутаиру Салавудин Белло (Alhaji Mutairu Salawudeen Bello) изданию Vanguard.

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BBC News отмечает, что в 2008 году у Белло было 86 жен, и цитирует нигерийскую газету Daily Trust, которая утверждает, что с тех пор их число выросло до 130. Издание Vanguard пишет, что у проповедника было более 90 жен. По данным Independent, за свою жизнь он женился 107 раз, но с десятью женами успел развестись.

Daily Trust насчитала у старца 203 ребенка. В скором времени их может стать еще больше: некоторые жены все еще беременны.

BBC News побеседовала с женщинами, вышедшими замуж за престарелого проповедника. Ганиат Мохаммед Белло (Ganiat Mohammed Bello) рассказала, что училась в старших классах, когда мать отвела ее к Белло для консультации. Он сделал ей предложение, и хотя девушка пыталась отказаться, многоженец настоял, что это приказ, полученный непосредственно от Бога.

В 2008 году сообщалось, что Мохаммед Белло Абубакар арестован за нарушение законов шариата, разрешающих мусульманам иметь не более четырех жен. Позднее с него сняли обвинения в незаконном вступлении в брак и освободили.


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