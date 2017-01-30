СМИ: Асад госпитализирован с инсультом

Башар Асад
 

Башар Асад. Фото: REUTERS/Scanpix

Арабское издание Daily Sabah сообщило, что президента Сирии госпитализировали с ишемическим инсультом. Наряду с этим распространяются слухи, что на жизнь сирийского диктатора совершено покушение.

«Известный телеведущий канала Аль-Джазира Фейсал аль-Касем заявил в своем Twitter, что Асад прикован к постели, но не в коме», - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердила ливанская газета al-Mustaqbal. Еще одно издание - газета Saudi Asharq al-Awsat - также проинформировала своих читателей о госпитализации Башара Асада.

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В свою очередь, представители президента Асада опровергли эту информацию, заявив, что у него нет проблем со здоровьем.

Напомним, ранее СМИ заявили, что Асад причастен к применению химоружия в Сирии.

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