За нарушение указа Трампа авиакомпании оштрафуют

Авиакомпании, нарушающие введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США гражданам семи стран, могут быть оштрафованы, сообщила Ассоциация пилотов Нидерландов.

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По данным организации, штрафы за нарушения правил перевозок при перелетах в США действуют уже давно. С введением запрета на въезд в США обладателей паспортов Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии эти наказания лишь были расширены, передает Би-би-си.

Ранее нидерландские политики и активисты призвали авиакомпанию KLM «прекратить сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом».

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«Они не понимают, что это просто закончится штрафом. Если вы привезете кого-то в страну, кому въезд не разрешен, вы обязаны вернуть их обратно»,

- заявили в ассоциации, подчеркнув, что у авиакомпаний фактически нет выбора.

Штраф для авиакомпаний за нарушение правил, установленных США, составляет 10 тысяч евро за одного пассажира, которому не был разрешен въезд в страну.

Как пояснили в организации, KLM хотела бы, как любая авиакомпания, перевозить как можно больше пассажиров, однако не хочет провоцировать конфликт с США, учитывая «непредсказуемое поведение Трампа».

Ранее сообщалось, что в аэропорту Амстердама несколько иранцев, направлявшиеся в США, уже длительное время находятся в транзитной зоне авиаузла, ожидая решения о возможности вылета.

В пятницу президент

Трамп подписал директиву, временно запрещающую въезд в США гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Сообщалось, что запрет на въезд в США коснется и тех жителей семи стран, кто является обладателями постоянного вида на жительство в США (грин-карты),

Позже глава аппарата президента США опроверг эту информацию, заявив, что запрет на въезд не коснется обладателей права на постоянное проживание в США.

Однако правозащитники советуют этим людям на всякий случай не выезжать за пределы Соединенных Штатов по меньшей мере в течение ближайших 90 дней.

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