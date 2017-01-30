Неизвестный расстрелял посетителей ресторана: это не теракт, а месть

Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по посетителям одного из популярных ресторанов Стамбула, сообщает турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что как минимум один человек погиб, есть раненые. По предварительной информации, нападавший задержан. К месту происшествия прибыли полиция и машины скорой помощи.

Убийство посетителя в ресторане Стамбула не является терактом. Об этом пишет газета Hurriyet со ссылкой на источник в полиции. По информации издания, мужчина выстрелил в человека, который 12 лет назад убил его отца. Отмечается, что огнестрельные ранения получили еще два посетителя заведения, они доставлены в больницу. Стрелявший арестован.

Реклама

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января вооруженный автоматом террорист расстрелял людей в ночном клубе Reina в Стамбуле. Тогда погибли 39 человек, еще 69 пострадали.

После нападения преступнику удалось скрыться, однако 17 января он был пойман. Террористом оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов. На допросе он заявил, что совершил теракт по приказу «эмира» запрещенной в России группировки «Исламское государство». Также он подчеркнул, что не жалеет о содеянном и готов совершить еще один теракт.