Неизвестный расстрелял посетителей ресторана в Стамбуле

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Неизвестный открыл беспорядочную стрельбу по посетителям одного из популярных ресторанов Стамбула, сообщает турецкий телеканал NTV.

Отмечается, что как минимум один человек погиб, есть раненые. По предварительной информации, нападавший задержан. К месту происшествия прибыли полиция и машины скорой помощи.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января вооруженный автоматом террорист расстрелял людей в ночном клубе Reina в Стамбуле. Тогда погибли 39 человек, еще 69 пострадали.

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После нападения преступнику удалось скрыться, однако 17 января он был пойман. Террористом оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов. На допросе он заявил, что совершил теракт по приказу «эмира» запрещенной в России группировки «Исламское государство». Также он подчеркнул, что не жалеет о содеянном и готов совершить еще один теракт.


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