Порошенко в Берлине пообещал и дальше давить на Россию

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с рабочим визитом в Германии, высказался за сохранение антироссийских санкций и пообещал, что Киев поддержит давление на Москву в случае, если минские соглашения не будут реализовываться. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В случае, если эти имплементации не произойдут, мы поддерживаем сохранение и, если нужно, усиление санкционного давления на РФ», — подчеркнул глава государства.

В Берлине украинский лидер уже встретился с председателем бундестага Норбертом Ламмертом. Также запланированы переговоры Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель. Предполагается, что они обсудят ход выполнения минских соглашений, ситуацию в Донбассе, в том числе вопросы безопасности и освобождения пленных.

Реклама

29 января глава правительства Баварии Хорст Зеехофер, являющийся соратником Меркель по правящей коалиции ХДС/ХСС, выступил за снятие антироссийских санкций в 2017 году. По его мнению, Россия также должна вернуться в «Большую восьмерку».

Власти западных стран, инициировавших введение ограничений в отношении Москвы, постоянно увязывают их отмену с реализацией минских соглашений. Российское руководство не согласно с подобной риторикой, подчеркивая, что РФ не причастна к конфликту на юго-востоке Украины, поэтому не должна нести ответственность за выполнение «Минска-2».


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 54500 EUR

reklama.vesti.lv

Медики посоветовали реже чистить зубы Wo&Men

Медики посоветовали реже чистить зубы

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на Hi-Tech

Шведский экстремал первым в мире сделал двойное сальто назад на

Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей» Showbiz

Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику» Hi-Tech

В недрах Земли обнаружили гигантскую «водяную фабрику»

Сергей Лазарев показал фанатам новый снимок со своим сыном Showbiz

Сергей Лазарев показал фанатам новый снимок со своим сыном

Украина

TVNET спрашивает

Боишься ли ты слежки СГД? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
55 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 90 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C++ PROGRAMMĒTĀJU
C++ PROGRAMMĒTĀJU
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 