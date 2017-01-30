Порошенко в Берлине пообещал и дальше давить на Россию

Президент Украины Петр Порошенко, находящийся с рабочим визитом в Германии, высказался за сохранение антироссийских санкций и пообещал, что Киев поддержит давление на Москву в случае, если минские соглашения не будут реализовываться. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«В случае, если эти имплементации не произойдут, мы поддерживаем сохранение и, если нужно, усиление санкционного давления на РФ», — подчеркнул глава государства.

В Берлине украинский лидер уже встретился с председателем бундестага Норбертом Ламмертом. Также запланированы переговоры Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель. Предполагается, что они обсудят ход выполнения минских соглашений, ситуацию в Донбассе, в том числе вопросы безопасности и освобождения пленных.

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29 января глава правительства Баварии Хорст Зеехофер, являющийся соратником Меркель по правящей коалиции ХДС/ХСС, выступил за снятие антироссийских санкций в 2017 году. По его мнению, Россия также должна вернуться в «Большую восьмерку».

Власти западных стран, инициировавших введение ограничений в отношении Москвы, постоянно увязывают их отмену с реализацией минских соглашений. Российское руководство не согласно с подобной риторикой, подчеркивая, что РФ не причастна к конфликту на юго-востоке Украины, поэтому не должна нести ответственность за выполнение «Минска-2».