СМИ узнали подробности о напавших на мусульман в Квебеке

 

Фото: REUTERS/Scanpix

СМИ сообщили подробности о людях, атаковавших мусульман в канадском Квебеке. Информацию со ссылкой на свой источник в канадской полиции приводит Reuters.

Один из нападавших — Александр Биссонет, коренной канадец, имеющий французские корни. Другой — Мухаммед Кхадир, по происхождению марокканец. Один из них — студент франкоязычного Университета Лаваля, но кто именно, не сообщается. Известно также, что первый арестованный был задержан в мечети сразу после стрельбы, второй добровольно сдался час спустя. Никто из них не состоял на учете в полиции. Стражи порядка заявили, что это единственные подозреваемые, в подготовке и проведении атаки больше никто не участвовал. Мотивы и цели нападавших до сих пор неясны.

Стрельба в Мечети в Канаде

Фото: Стрельба в Мечети в Канаде0

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Вооруженные преступники ворвались в исламский культурный центр, который известен как Большая мечеть Квебека, во время вечерней молитвы 29 января. Нападавшие с криками «Аллах акбар!» открыли стрельбу. В этот момент в помещении, по разным данным, находились от 40 до 100 человек. По информации Le Soleil, один из них нападавших был вооружен автоматом Калашникова.

По последним данным, погибли шесть человек. Пять пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 12 получили легкие травмы.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал атаку на культурный центр трусливым нападением, глава провинции Квебек Филипп Куйяр квалифицировал нападение как теракт.

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