В Вильнюсе заявили, что не имеют притязаний на Калининградскую область.

Калининград
 

Калининград. Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене заявила, что у Вильнюса нет притязаний на Калининградскую область. Об этом он сказала в понедельник, 30 января.

«У Литвы нет никаких территориальных претензий ни к одному из своих соседей, и она не поднимает вопросы о статусе Калининградской области. Регион является интегральной частью Российской Федерации», — подчеркнула Якилайтене.

Она добавила, что Вильнюс выступает против любых односторонних изменений границ, в том числе «не признает осуществленной Россией оккупации и аннексии Крыма».

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Днем ранее депутат Сейма Литвы, бывший пресс-секретарь президента страны

Линас Бальсис предложил забрать Калининградскую область у России. По мнению парламентария, регион не был отдан навсегда

. В ответ на это первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил Литве вернуть России район Вильнюса (ранее Вильно), который был включен в состав Литовской ССР после Второй мировой войны.

Калининград до 1946 года носил название Кенигсберг и с 1773 по 1945 год был центром провинции Восточная Пруссия. После Потсдамской конференции (1945 год) восточную Пруссию поделили между собой СССР и Польша. Советскому Союзу досталась треть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом. Территория вошла в состав РСФСР как Калининградская область.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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