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В Ираке неизвестные расправились с главным палачом «Исламского государства». Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на иракские информационные агентства.

«Неизвестная вооруженная группировка расправилась в воскресенье, 29 января, с самым знаменитым палачом ИГ — так называемым Абу Сайяфом, — сообщил одному из агентств источник в силах безопасности страны. — Его заманили в засаду в районе аль-Даваса на западе Мосула. Он получил несколько ножевых ударов и умер на месте». По другим данным, Абу Сайяфа расстреляли из засады.

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Абу Сайяф, за свою карьеру обезглавивший более 100 человек, был также главой отделения ИГ в провинции Найнава. Он получил печальную известность в том числе из-за того, что коллекционировал головы своих жертв и неоднократно появлялся на пропагандистских видео ИГ.

В Мосуле сейчас продолжается военная операция. В ней принимают участие подразделения регулярной армии Ирака, отряды курдского ополчения и формирования добровольцев, целью которых является установление полного контроля над городом. Международная коалиция во главе с США предоставляет воздушную и артиллерийскую поддержку. К 18 января 2017-го военные полностью освободили восточную часть Мосула.


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